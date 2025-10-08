Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов в эфире «Матч ТВ» заявил, что руководству «Спартака» не стоит увольнять главного тренера Деяна Станковича как минимум до зимнего перерыва. «Спартак» в воскресенье уступил ЦСКА со счетом 2:3 в гостевом матче 11‑го тура МИР РПЛ. Команда Станковича с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. — До зимы его не нужно трогать. А дальше уже покажут результаты, которые будут в этом игровом промежутке, — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.