Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что семья просит его остановиться и завершить спортивную карьеру. Однако сам он пока не готов к этому, так как все еще испытывает страсть к игре и намерен максимально использовать оставшееся у него время.

40-летний Роналду выступает за саудовский клуб «Аль-Наср и входит в состав национальной сборной по футболу. Команда Португалии будет бороться за путевку на чемпионат мира: в октябре ей предстоят два матча в рамках отборочного тура. Роналду выразил уверенность, что игры пройдут хорошо, и добавил, что всегда чувствует поддержку болельщиков.

«Люди, особенно в моей семье, говорят: «Пора тебе остановиться. Ты все сделал. Зачем ты хочешь забить тысячу голов? Но я так не думаю, − отметил футболист.

По словам Роналду, он не хочет останавливаться, так как все еще «делает хорошие вещи, помогает своему клубу и сборной. В настоящий момент его жизненная философия: ставить краткосрочные цели, наслаждаться повседневной жизнью, тренироваться и играть, сообщает портал A Bola.

Ранее о возможном завершении карьеры высказался 38-летний Лионель Месси. Он заявил, что не хочет этого, однако момент приближается. Напомним, за свою карьеру Месси принял участие в пяти чемпионатах мира в составе сборной Аргентины. Он допустил, что может не сыграть на еще одном мундиале.