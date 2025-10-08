Главный тренер "Сочи" высказался о первой победе команды в сезоне

Главный тренер "Сочи" прокомментировал первую победу своей команды за 11 туров РПЛ.

"Конечно, какой-то выдох сделали, но это не облегчение в полной мере. Мы понимаем, что у нас впереди 19 финалов и много очков еще надо набрать. Но в психологическом отношении эта победа очень важна для клуба, ребят", — приводит слова Осинькина "Чемпионат".

"Сочи" одержал победу над "Пари НН" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1. На данный момент "Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 5 очков за 11 туров РПЛ.

Игорь Осинькин возглавил "Сочи" 4 сентября, сменив на посту главного тренера Роберта Морено.