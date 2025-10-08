Сборная Украины вылетела с чемпионата мира по футболу

Сборная Украины по футболу среди игроков до 20 лет уступила команде Испании в 1/8 финала молодежного чемпионата мира.

Встреча прошла в Чили и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанской сборной.

Единственный мяч забил полузащитник испанской команды Пабло Гарсия (24-я минута).

Сборная Испании вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча между сборными Колумбии и ЮАР.

Молодежный чемпионат мира проводится в Чили с 27 сентября по 19 октября.