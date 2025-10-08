Роналду получил награду за 22 года в сборной Португалии

Криштиану Роналду получил специальную награду за заслуги в сборной Португалии.

Во вторник на национальной арене в Оэйраше состоялась торжественная церемония вручения наград Portugal Football Globes, посвященная футболу, футзалу и пляжному футболу.

12 различных наград были присуждены игрокам, тренерам, клубам и национальным спортивным организациям.

40-летний форвард «Аль-Насра» получил приз Globo Prestígio, отмечающий 22 года, которые Роналду уже провел в португальской сборной. Форвард провел за национальную команду 223 матча и забил 141 гол. Он выиграл с Португалией Евро-2016, а также дважды победил в Лиге наций.