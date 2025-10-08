Гендиректор ЦСКА Бабаев: хочется найти компромиссный вариант

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о предстоящей встрече представителей Российской премьер-лиги (РПЛ) с министром спорта Михаилом Дегтярёвым, где будет обсуждаться новый регламент для легионеров, передает Sport24. Встреча запланирована на октябрь 2025 года.

«Должна быть совокупность мер, направленных на защиту интересов российских спортсменов, а не только количественное ограничение», --отметил Бабаев.

Он подчеркнул, что диалог крайне важен для поиска компромисса по вопросу лимитов.

Согласно планам Минспорта, с сезона 2026/27 будет введен лимит «10 в заявке — 5 на поле», а с 2028/29 года ограничения ужесточатся до формулы «8+7». Гендиректор напомнил, что различные формулы лимита уже применялись в прошлом, но не всегда приводили к желаемым результатам.

Бабаев также отметил важность стабильности регламентов для долгосрочного планирования клубов. Позиция ЦСКА предполагает поиск сбалансированного решения, учитывающего как интересы развития российского футбола, так и конкурентоспособности клубов в еврокубках.

