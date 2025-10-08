Нападающий «Зенита» признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков стал обладателем награды «Игрок месяца» Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам сентября, сообщается на сайте РПЛ. Решение было принято по результатам трехступенчатого голосования, в котором участвовали эксперты РПЛ, профессиональные комментаторы и болельщики.

Глушенков стал единственным игроком, получившим поддержку всех трех категорий голосующих: единогласно от экспертов лиги, три из пяти голосов комментаторов и более 50% голосов болельщиков. В сентябре форвард провел три матча, в которых отличился пятью забитыми голами и одной голевой передачей.

В списке номинантов также находились Бителло («Динамо»), Манфред Угальде («Спартак»), Эгаш Касинтура («Ахмат»), Рустам Ятимов. («Ростов»)

Награда «Игрок месяца» вручается Российской Премьер-Лигой с 2019 года. Глушенков стал первым игроком «Зенита», удостоенным этой награды в текущем сезоне. В прошлом месяце лауреатом стал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

