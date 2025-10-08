Врач «Динамо» рассказал о состоянии защитника Майсторовича

Врач «Динамо» о состоянии Майсторовича: «Примем решение о лечении после консультаций с европейскими врачами»
Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал «Матч ТВ», что решение о дальнейшем лечении защитника Милана Майсторовича будет приниматься на основании консультаций с врачами из Европы.
Майсторовичу 20 лет, в прошлом сезоне он провел 11 встреч за «бело‑голубых» во всех турнирах и забил один мяч. Серб не выходил на поле в официальных матчах с конца сентября 2024 года.
— Какая ситуация по Майсторовичу?
— Милан консультируется, будем принимать решение о дальнейшем лечении на основании консультаций европейских врачей, — сказал Родионов «Матч ТВ».
