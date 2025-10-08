Семшов раскритиковал игру капитана «Зенита» Дугласа Сантоса
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов оценил игру защитника и капитана сине-бело-голубых Дугласа Сантоса в сезоне-2025/26.
В сентябре игрок впервые в карьере был заигран в официальном матче за сборную Бразилии.
До вызова в сборную России Сантос не считался легионером в РПЛ, так как в 2024 году он получил российский паспорт. Защитник попадал в расширенный состав сборной России, но окончательный вызов так и не получил, поэтому он сохранил право играть за Бразилию. В сентябре футболист получил вызов и сыграл в матче отбора на чемпионат мира-2026 против «Чили» (3:0). Игрок вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут.
В текущем сезоне 31-летний Сантос провел 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 млн евро.