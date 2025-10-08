Бразилия не хочет играть с Россией

Директор по коммуникациям Бразильской футбольной конфедерации Фабио Сейшас прокомментировал, что в 2026 году сборная не планирует товарищескую встречу с национальной командой России.

"Эта встреча исключена из-за того, что в марте и июне следующего года у нас уже запланированы товарищеские матчи с европейскими сборными на стадионах в США, которые станут частью подготовки к чемпионату мира. Матч со сборной России невозможен", - сказал Сейшас в интервью Sport24.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) и одержала выездную победу над Катаром (4:1).

10 октября национальная команда России проведет товарищеский матч с Ираном в Волгограде, а 14 числа сыграет с Боливией в Москве на домашнем стадионе столичного "Динамо".