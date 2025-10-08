Назван арбитр на матчи сборной России с командами Ирана и Боливии

Товарищеские матчи сборной России с командами Ирана и Боливии будет обслуживать бригада арбитров из Черногории, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команда Валерия Карпина 10 октября в Волгограде проведет товарищеский матч с командой Ирана, 14 октября в Москве на стадионе «Динамо» — с командой Боливии. Обе игры начнутся в 20:00 мск.

Главным арбитром обеих встреч назначен рефери ФИФА Никола Дабанович, помощники — его соотечественники Владан Тодорович и Срджан Йованович. Резервными арбитрами назначены россияне. На матче с Ираном работать будет Рафаэль Шафеев, на игре с Боливией — Антон Фролов.

Товарищеские BetBoom матчи сборной России против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября) можно будет увидеть в прямых трансляциях на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.