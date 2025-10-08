В Италии проигнорировали назначение Каннаваро главным тренером сборной Узбекистана

Журналист итальянского издания Toro News Фльберто Джулини прокомментировал назначение Фабио Каннаваро на пост главного тренера сборной Узбекистана.

"В Италии новость встретили с большим безразличием. Каннаваро как тренер не привлёк особого внимания. Думаю, скамейка запасных ЦСКА была бы для Каннаваро интересной возможностью, даже более интересной, чем сборная Узбекистана. У него была бы возможность попробовать себя в клубной команде, несмотря на отсутствие еврокубков", - сказал Джулини в интервью "Сетевому изданию СП".

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана 6 октября. Итальянский специалист будет готовить команду к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Срок соглашения с 52-летним тренером не разглавшается.

Ранее его кандидатура рассматривалась московским ЦСКА, но в итоге "армейский" клуб предпочёл швейцарца Фабио Челестини. Также в своей карьере итальянский тренер успел поработать в загребском "Динамо","Удинезе", "Беневенто", а также клубах из Саудовской Аравии и Китая.