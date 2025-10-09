Карпина и Галактионова оштрафовали по итогам дерби

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать главных тренеров «Динамо» и «Локомотива» Валерия Карпина и Михаила Галактионова за выходы за пределы технической зоны во время матча 11‑го тура МИР РПЛ.

Встреча прошла в субботу на стадионе «бело‑голубых» в Москве и завершилась победой «Локомотива» со счетом 5:3.

— «Динамо» — «Локомотив». Опоздание на флеш‑интервью футболиста «Динамо» на шесть минут. «Динамо» оштрафовано на 20 тысяч рублей. Выход главного тренера «Динамо» Валерия Карпина за пределы технической зоны. Карпин оштрафован на 10 тысяч рублей. Бросание болельщиками хозяев на футбольное поле пластиковой бутылки – «Динамо» оштрафовано на 50 тысяч рублей. Задержка «Динамо» выхода из раздевалки на четыре минуты — штраф 50 тысяч рублей. Выход главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова за пределы технической зоны, специалист оштрафован на 10 тысяч рублей. Еще футболисты «Локомотива» Мялковский и Комличенко не прошли через микст‑зону, за это клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Сочи» — «Пари НН». Задержка хозяев при выходе из раздевалки на три минуты, штраф — 50 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

