В судейском корпусе высказались об отмене ошибочной второй желтой карточки

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич рассказал «Матч ТВ», как будет идти обсуждение отмены ошибочной второй желтой карточки в матчах.

По действующему дисциплинарному регламенту РФС клубы могут обращаться в КДК с просьбой отменить красную карточку и ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока этой команды.

— Несколько лет назад клубы могли обращаться в КДК РФС с просьбой отменить ошибочную желтую карточку, которая вела к дисквалификации. Не планируете ли вернуть данную меру, рассматривать возможность отменять ошибочное второе предупреждение?

— Изменение регламента всё же не входит в мои полномочия. На сегодняшний день есть четкий регламент, все знают, в каких ситуациях клубы могут обратиться к нам. И когда речь о красной карточке, ЭСК по запросу КДК проводит анализ, признает ее ошибочность, если она была показана по ошибке.

Если же рассматривать отмену ошибочной второй желтой карточки, скорее всего, будет дискуссия о первом предупреждении, и что делать, когда оно было неправильным, — сказал Мажич «Матч ТВ».

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев отметил, что в случае отмены второй желтой карточки будут возникать вопросы, почему подобного не происходит с четвертыми и другими предупреждениями в сезоне, которые ведут к автоматической дисквалификации футболиста на одну игру.

— Этот вопрос не поднимают клубы, чьи футболисты пропускают матчи. Есть и другая сторона вопроса. При отмене второй карточки все будут спрашивать, почему подобного не происходит с четвертой карточкой, восьмой и так далее, которые тоже ведут к дисквалификации игрока, — отметил Каманцев.

— Первая желтая карточка не приводит к удалению, а вторая — это уже красная карточка.

Каманцев: — Тема сложнее, чем может казаться на первый взгляд, о ней нужно говорить с лигами, командами. Одно изменение в регламенте может породить большое количество дальнейших вопросов.

Я вас прекрасно понимаю, но когда будет ситуация, как с Маркиньосом (в дерби с «Динамо» футболист «Спартака» был удален за две желтые карточки — Прим. ред.), когда первое предупреждение было вынесено игроку в офсайде неправильно, для болельщиков не будет разницы, какой была карточка, первой или второй. Они говорят, что в целом удаление было ошибочным, потому что одна из желтых карточек была очевидно неправильной.

— Если РПЛ внесет этот вопрос и бюро исполкома примет изменения, для ЭСК не будет проблем рассматривать запросы клубов?

Мажич: — Очень важно уважать и соблюдать регламент. Тот же VAR‑протокол дает понимание, какие эпизоды мы можем использовать для рассмотрения.

