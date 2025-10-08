Абаскаль прокомментировал положение «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что клуб будет лидером РПЛ в ближайшее время.

«Спартак» в воскресенье уступил ЦСКА со счетом 2:3 в гостевом матче 11‑го тура МИР РПЛ. Команда Деяна Станковича с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

— Почему у «Спартака» не получается быть в лидерах?

— Я думаю, что они будут лидерами в ближайшее время. Команда действительно очень конкурентоспособна, — сказал Абаскаль «Матч ТВ».