«Обидно, что проигрываем раз за разом» — футболист «Пари НН» о результатах команды

Защитник «Пари НН» Юрий Коледин рассказал «Матч ТВ», что испытывает обиду из‑за постоянных поражений, команде нужно работать над ошибками и стараться исправляться ситуацию в ближайших играх.

«Пари НН» в гостевом матче 11‑го тура МИР РПЛ проиграл «Сочи» со счетом 1:2. Команда с шестью очками занимает 15‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

— Должны были дожимать «Сочи», но мы проиграли, ничего уже не изменить. Ни о каком нашем страхе и боязни речи быть не может. Обидно проиграть, все были расстроены. Надеялись, что сможем ничью забрать.

— Сильно давит на команду положение в таблице?

— Обидно, что проигрываем раз за разом, что нет побед. Надеюсь, сможем выбраться в ближайших матчах.

— Тренер постоянно говорит, что футболисты совершают дурацкие ошибки.

— Нам надо работать над ошибками, выполнять задание тренера.

— Вы пока привыкаете к новой команде?

— Мне кажется, что уже адаптировался, но есть к чему совершенствоваться. Конкуренция в команде высокая, всё нормально. Думаю, я быстро привык к уровню премьер‑лиги, — сказал Коледин «Матч ТВ».

В следующем туре команда 18 октября дома сыграет с «Акроном».