Сборную Эстонии никто не встретил перед игрой с Италией

Сборную Эстонии по футболу не встретили на выходе из отеля в Таллине. На это обратил внимание Telegram-канал «Mash на спорте».

Уточняется, что подписчик канала снял на видео, как игроки в одиночестве едут на тренировку. В ближайшую субботу эстонцы проведут отборочный матч чемпионата мира против Италии. Они встретятся в 7-м туре отборочного цикла к ЧМ-2026.

После пяти игр Эстония набрала 3 очка, заняв четвертое место с показателем голов 5:13. Команда выиграла 3:2 в Молдавии, но затем проиграла Израилю (1:3), Норвегии (0:1) и Италии (0:5).

Итальянцы начали с поражения 0:3 от Норвегии, но затем одержали победы над Молдовой (2:0), Эстонией (5:0) и Израилем (5:4). В матче с Израилем итальянцы забили 7 голов, но выиграли лишь благодаря голу Тонали в компенсированное время. Италия вела 4:2 к 87-й минуте, но в дополнительное время счет стал 4:4, и Тонали принес победу.