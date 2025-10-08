Стоимость игроков «ПСЖ» за последний год резко увеличилась

По данным Международного центра спортивных исследований (CIES), «ПСЖ» вновь стал доминирующей силой на трансферном рынке. Стоимость игроков парижского клуба увеличилась на € 352 млн за последний год. Это ставит «ПСЖ» на второе место после «Челси» (+€ 364 млн), что подтверждает силу его состава и экономическую привлекательность игроков на международном рынке.

По общей стоимости игроков, принадлежащих клубу, «ПСЖ» занимает пятое место в мире (€ 1,44 млрд) сразу после «Арсенала» (€ 1,47 млрд), «Манчестер Сити» (€ 1,49 млрд), а также «Реала» (€ 1,68 млрд) и «Челси» (€ 1,81 млрд).

После семи сыгранных туров французской Лиги 1 «ПСЖ» набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Также клуб одержал две победы в двух стартовых матчах Лиги чемпионов.