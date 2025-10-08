Спортивный директор «Рубина» рассказал, как подписывали контракт с Кузяевым

Спортивный директор футбольного клуба «Рубин» Константин Дзюба рассказал о процессе подписания контракта с экс‑полузащитником французского «Гавра» Далером Кузяевым.

© МатчТВ

В сентябре Кузяев на правах свободного агента заключил контракт с «Рубином» до конца сезона. До этого футболист с июня 2023 по июнь 2025 играл за «Гавр».

— Кузяев всегда был в сфере наших интересов. Когда Далер покинул «Гавр», мы, как и многие клубы, следили за его дальнейшими планами. В то время Кузяев был категорически настроен остаться в Европе.

— Когда ситуация поменялась?

— Месяц назад мы начали снова зондировать ситуацию. Общались с Далером и его отцом уже более предметно. Подвижки были, но до подписания контракта дело не дошло. Потом трансферное окно в Европе закрылось, варианты с разными командами у Далера отпали. Наш интерес сохранялся — и в сентябре стали контактировать детально, — сообщил Константин Дзюба Sport24.

«Рубин» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ с 18 очками.

В ближайшем туре РПЛ «Рубин» сыграет с «Балтикой». Матч состоится 19 октября в 17:00 (мск) в Казани.

