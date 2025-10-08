Полузащитник "Сочи" прокомментировал последнее место в РПЛ

Полузащитник "Сочи" Роман Ежов высказался о последнем месте команды в турнирной таблице РПЛ.

"Для нас теперь каждый матч будет проходить под девизом "когда, если не сегодня". Сами себя в такую ситуацию загнали, никаких оправданий нам нет. Будем стараться побеждать, главное при этом - показывать хорошую игру. С "Пари НН" не очень хороший матч с нашей стороны был, но три очка были безумно нужны", - сказал Ежов в интервью "Матч ТВ".

После 11 сыгранных туров "Сочи" занимает 16 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе пять очков. В последней игре "южане" обыграли "Пари НН" со счётом 2:1 и одержали первую победу в сезоне. Напомним, что в команде по ходу сезона сменился тренер - во время сентябрьской паузы на сборные вместо Роберто Морено пришёл Игорь Осинькин.

В следующем туре "Сочи" сыграет дома против "Зенита". Игра пройдёт в воскресенье, 19 октября.