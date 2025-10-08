Экс-игрок Пименов предсказал победу сборной России над Ираном

Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирана. В комментарии Odds.ru он выразил уверенность, что российская команда одержит победу.

Пименов напомнил, что подопечные Валерия Карпина очень хорошо показали себя в предыдущей игре.

«Как выглядела наш сборная в матче с Катаром - на самом деле очень круто. Ребята играли, молодежь, Кисляк и компания, так назову, разрывали команду, и аргументов у Катара вообще не было. Как только наши играли быстро, у соперников шансов вообще было ноль. И, надеюсь, в матче против Ирана, с такой более крепкой командой наши не сбавят оборотов», — сказал эксперт.

Он указал, что лидеры сборной находятся в хорошей форме. По его мнению, при полном стадионе футболисты смогут сыграть «от сердца». Пименов заявил, что ждет крупной победы.

«Я думаю, в каждом тайме сборная Россия забьет, чистая победа сборной России, ну и давайте пусть забьет Сергеев».

Российская команда примет Иран в Волгограде. Игра состоится в пятницу, 10 октября, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее в Бразилии рассказали, сыграет ли команда с Россией.