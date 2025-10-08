Назван лучший игрок «Спартака» в сентябре

Жедсон признан лучшим игроком «Спартака» в сентябре
Жедсон Фернандеш признан лучшим игроком «Спартака» в сентябре.
«Жедсон Фернандеш – WINLINE Игрок сентября в «Спартаке»! Наш полузащитник забил в сентябре два гола и набрал 50% ваших голосов 🔝. Так держать! 👏» – говорится в сообщении красно-белых.
Португальский полузащитник присоединился к московскому клубу в летнее трансферное окно. С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
