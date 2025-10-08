Спортивный директор "Рубина" высказался о поведении Даку

Спортивный директор "Рубина" Константин Дзюба прокомментировал работу главного тренера команды Рашида Рахимова с форвардом Мирлиндом Даку.

© Rusfootball

"Ему нужен кнут. Без жёстких требований Даку будет сложно себя заставлять и давать максимум. На первых тренировках он услышал, как пихает и требует Рахимов - и, скажем мягко, удивился. Но даже сейчас Мирлинд понимает: если тренер на него кричит - значит, требует от него большего. Даку адекватно на это реагирует, без обид", - сказал Дзюба в интервью Sport24.

Мирлинд Даку перешёл в "Рубин" в июле 2023 года. За этот период албанский нападающий принял участие в 77 играх за казанцев, отметился 34 забитыми мячами и отдал 13 голевых передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

На данный момент "Рубин" находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 18 очков.

В следующем туре казанская команда сыграет дома против "Балтики". Игра пройдёт в воскресенье, 19 октября.