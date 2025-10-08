Защитник «Реала» получил травму и пропустит несколько недель

Дин Хейсен пропустит около двух недель из-за травмы.

© Sports.ru

Напомним, защитник «Реала» получил повреждение в расположении сборной Испании и не сыграет за нее в октябре.

Мадридский клуб сообщил, что у игрока выявлена травма камбаловидной мышцы левой ноги.

По информации журналиста El Chiringuito Хосе Луиса Санчеса, Хейсен пропустит игру с «Хетафе» 19 октября, его участие в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов под вопросом. При этом игрок точно восстановится ко встрече с «Барселоной», которая состоится 26 октября.

Гильермо Раи из The Athletic тоже пишет, что футболист пропустит не больше двух недель.