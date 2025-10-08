Агент Ракова рассказал, когда игрок вернется к тренировкам

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника "Крыльев Советов" Вадима Ракова, прокомментировал его период восстановления.

© Rusfootball

"Насчёт тренировок в общей группе ещё говорить рано. Нужно втянуться в процесс. Чтобы ставить игрока в общую группу - его надо подвести после травмы. Конечно, он начнёт индивидуально под присмотром медицинского штаба. Если не появится никаких болевых ощущений, то со временем перейдёт в общую группу", - сказал Кузьмичёв в интервью "Чемпионату".

20-летний Вадим Раков получил травму пятой плюсневой кости во время тренировки молодежной сборной России во время сентябрьского сбора.

2 июля 2025 года полузащитник перешел в "Крылья Советов" на правах аренды из московского "Локомотива". В текущем сезоне вингер принял участие в составе самарцев в восьми матчах во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и отдал две голевые передачи. На данный момент Вадим Раков является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.