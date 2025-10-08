Сергей Ташуев: «Глушенков может замахнуться и на лучшего игрока сезона»

Бывший тренер футбольных клубов РПЛ Сергей Ташуев считает, что нападающий санкт‑петербургского «Зенита» Максим Глушенков может стать лучшим футболистом РПЛ в этом сезоне.

Глушенков признан лучшим игроком МИР РПЛ по итогам сентября. Футболист победил во всех трех голосованиях: его выбрали все эксперты РПЛ, три из пяти комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР и больше 50% болельщиков. В прошлом месяце Глушенков в трех матчах лиги забил пять голов и отметился одной результативной передачей.

— Глушенков — одаренный футболист. Когда его мысли полностью посвящены футболу, то это выдающийся игрок. Он заслужил звание лучшего игрока месяца. По своим игровым качествам Макс может замахнуться и на лучшего игрока сезона. Но нужна стабильность. Был период, когда он не проходил в основной состав «Зенита» — вот такого быть не должно. Он уже в том возрасте, когда уровень игры надо держать всегда высоким, — сообщил Сергей Ташуев «РБ Спорт».

В розыгрыше РПЛ‑2025/26 Глушенков провел за «Зенит» 9 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

«Зенит» занимает четвёртое место в МИР РПЛ (20 очков), возглавляет турнирную таблицу ЦСКА (24 очка).

Ближайший матч «Зенит» сыграет на выезде с «Сочи». Матч состоится 19 октября в 14:30 (мск).

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.