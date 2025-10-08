«Принимал обезболивающие, у него были проблемы». Ямаль поссорил «Барсу» и сборную Испании!

Ламин Ямаль, сам того не желая, рискует окончательно испортить отношения «Барселоны» с испанской федерацией футбола. Конфликт, разгоревшийся ещё после сентябрьских игр национальной команды, получил продолжение перед новой паузой на матчи сборных. У каждой стороны своя правда, а 18-летний вингер – словно между молотом и наковальней.

В начале октября испанская федерация огласила состав на ближайшие матчи сборной с Грузией (11 октября) в Эльче и Болгарией (14 октября) в Вальядолиде в отборочном цикле ЧМ-2026. В заявке присутствовала фамилия Ямаля. По информации AS, в «Барселоне» сочли это провокацией со стороны Луиса де ла Фуэнте. Согласно источнику, Ламин почувствовал дискомфорт в паху в концовке игры с «ПСЖ» в Лиге чемпионов и на следующий день сообщил об этом главному тренеру национальной команды. Де ла Фуэнте, в свою очередь, ответил игроку, что если на выходных он появится на поле во встрече Примеры с «Севильей», то, значит, сыграет и за Испанию.

Вингер передал слова де ла Фуэнте спортивному директору «Барселоны» Деку – тот незамедлительно связался с Айтором Каранкой, который занимает аналогичную должность в национальной команде. Однако не встретил понимания. Каталонский клуб тут же опубликовал официальную новость о травме Ямаля, после чего федерация исключила Ламина из заявки на предстоящие матчи квалификации ЧМ-2026.

Marca написала, что в сборной Испании на самом деле были удивлены новостью о новом повреждении у вингера, так как представители федерации контактировали с «Барселоной» перед объявлением заявки и не получили от неё данных о степени серьёзности травмы (Ямаль выбыл минимум на две-три недели). Клуб проинформировал только о дискомфорте и усталости игрока. При этом в «Барсе» якобы подчеркнули, что Ламин всё же примет участие в матче с «Севильей». Чемпионы Испании, в свою очередь, отрицают запрос медицинского заключения по Ямалю со стороны федерации. Каталонцы были уверены – достаточно просьбы вингера, чтобы не вызывать его в октябре.

Канал Barca Universal поделился инсайдом: после игры с «ПСЖ» Ямаль из-за болей в паху не мог даже полностью вытянуться на кровати во время отдыха. В «Барселоне» пытались сочетать выходы Ламина на поле с терапевтической работой. Однако исключали в таком состоянии его выступления за сборную Испании.

Подвёл итог этой публичной перестрелке президент испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан, который выступил с явно запоздалым заявлением.

«Барселона» – большой клуб, и мы координируем свои действия с ним. Мы не должны раздувать шумиху такого рода, нужно справедливо рассматривать ситуацию. Если есть медицинское заключение, оно должно оцениваться правильно. Важно, что Испания занимает первое место в мировом рейтинге мужских и женских сборных. Мне нравится, когда царят хорошая атмосфера и мир. Хочу поблагодарить клубы, которые обеспечили присутствие ключевых игроков в составе сборной».

«Хорошая атмосфера» была нарушена месяц назад, когда Ямаль сыграл по 70 с лишним минут в выездных отборочных матчах ЧМ-2026 с Болгарией (3:0) и Турцией (6:0). После них Ламин оказался травмирован и вернулся к тренировкам только 26 сентября. Вингер пропустил игры «Барселоны» с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов и с «Валенсией», «Хетафе» и «Овьедо» в Примере. Правда, команда Ханс-Дитера Флика справилась в них и без Ямаля – четыре победы. После возвращения в строй Ламин получил полчаса во встрече с «Реалом Сосьедад», а затем провёл полный матч с «ПСЖ» (проигранный со счётом 1:2).

В Турции Ямаль потерял паспорт, но что ещё хуже – доломался. Его с повреждением возвращали в Испанию на частном самолёте отдельно от команды. Это разозлило Флика, который сказал на пресс-конференции следующее:

«Ламин играл в сборной с болью. Он принимал обезболивающие и выходил на поле с болевыми ощущениями. У него были проблемы, однако он отыграл 79 и 73 минуты. Ямаль не тренировался между матчами из-за проблем. Это не забота об игроках. В сборной Испании собраны лучшие футболисты мира, но следует заботиться об игроках. И о молодых тоже. Это меня беспокоит».

Тогда Diario Sport написал, что «Барселона» также не предупредила федерацию о проблемах у Ямаля перед вызовом в сборную Испании. Один из физиотерапевтов штаба Фернандо Галан – внештатный врач каталонского клуба, отвечающий за контроль здоровья футболистов «Барсы» в национальной команде. Ему ничего не говорили о повреждении. Впрочем, когда Ламин прибыл в расположение сборной, он действительно чувствовал дискомфорт в области паха и не тренировался. Вингеру ввели вольтарен, чтобы облегчить его состояние. Тем не менее решение об участии в матчах оставили на усмотрение самого игрока. Он захотел сыграть. Это не понравилось «Барсе», чьё руководство убеждено: в таких вопросах нельзя исходить из желаний 18-летнего парня, решать должны врачи национальной команды. Но поскольку в тот раз штаб сборной оставил выбор за самим Ямалем, то и теперь, по мнению каталонцев, де ла Фуэнте следовало прислушаться к словам игрока о дискомфорте в паху.

Тренер сборной так отреагировал на высказывания тренера клуба:

«У меня нет конфликта с Фликом. Я был просто удивлен его заявлению, потому что он сам раньше тренировал сборную, и я думал, что он разделяет мои чувства. Меня удивило, что у бывшего тренера национальной команды такое мнение. После завершения матча у Ламина возник какой-то дискомфорт. Но я сам никогда не играл без ощущения дискомфорта. В футболе и в спорте в целом риски есть всегда. Если он играет за свой клуб, то клуб рискует. Но мы говорим о совершенно естественной для футбола ситуации».

Очевидно в этой ситуации одно – обе команды настолько зависимы от Ямаля, что боятся потерять его даже на короткий срок. Ещё после случившегося в Турции Деку призвал федерацию и конкретно Каранку наладить свободный обмен информацией между сборной и клубами. Он хотел избежать повторения ситуации, но месяц спустя участники полемики наступили на те же грабли.

Конечно же, Грузию с Болгарией сборная Испании должна обыгрывать и без Ямаля. И даже ничья в каком-то из этих матчей не будет катастрофой для команды де ла Фуэнте. Победители Евро-2024 на три очка оторвались от своих ближайших преследователей – турок и грузин.

Любопытно, что 4 октября федерация футбола Испании сообщила об исключении из состава молодёжной сборной по причине травмы полузащитника «Барселоны» Марка Берналя, а на следующий день игрок попал в заявку на матч с «Севильей», впрочем, на поле так и не появился.