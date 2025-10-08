У защитника "Реала" диагностировано повреждение мышцы ноги

20-летний защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в расположении сборной Испании. По результатам обследования у него диагностировано повреждение камбаловидной мышцы левой ноги, сообщает официальный сайт мадридского «Реала».

Таким образом, футболист не сможет сыграть за сборную Испании в октябрьских матчах. 11 октября сборная Испании примет Грузию в рамках третьего тура отборочного турнира чемпионата мира – 2026. 14-го числа подопечныеЛуиса де ла Фуэнте встретятся дома с Болгарией.

В текущем сезоне Хёйсен принял участие в девяти встречах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.