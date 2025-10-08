"Зенит" вошел в топ-70 футбольных клубов по стоимости игроков

Петербургский "Зенит" вошел в рейтинг клубов с самыми дорогими футболистами. Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал топ-100 клубов мира по трансферной стоимости игроков, петербургский "Зенит" в этом рейтинге занял 63 место. Сообщается, что суммарная стоимость футболистов петербургского клуба составляет 225 миллионов евро.

© Rusfootball

После 11 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками и отстает от лидирующего ЦСКА на 4 балла.

По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России, чемпионом впервые в истории стал "Краснодар". До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести сезонов кряду.