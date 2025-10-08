Футболист ЦСКА рассказал о Челестини

Защитник ЦСКА и сборной России Матвей Лукин в эфире «Матч ТВ» заявил, что всегда чувствует поддержку от главного тренера команды Фабио Челестини.

Швейцарец Челестини возглавил ЦСКА перед стартом нынешнего сезона. Ранее с командой работал сербский специалист Марко Николич.

— Когда мы не знали, кто будет главным, и когда его только назначили, были переживания за игру и структуру. Мы не знали, какой он человек. Но после сборов, когда мы поняли, какой он, в какой футбол мы будем играть, всем это очень понравилось. Мы вдохновились его идеей. Мы делаем одно общее дело и идем на первом месте. Работа с иностранными тренерами — это очень интересно, потому что это абсолютно другой подход. Если взять россиян и еврейцев, то абсолютно всё по‑разному. Тренировочный процесс, разговоры обо всем — это удивляет. Мы к этому не привыкли, а для иностранцев обычное дело. Ты всё время в контакте с тренером, и это помогает. Ты готов за него умирать. Он не как тренер уже, а как друг, с которым ты хочешь поделиться. Фабио — настоящий друг для нас. Грань мы не переходим. Но поддержку и подсказку он всегда даст. Он всегда поможет. Мы ему очень благодарны за это, — рассказал Лукин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Армейцы набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре команда Челестини сыграет 18 октября на выезде с «Локомотивом».

