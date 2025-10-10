Глушенков признан автором лучшего гола сентября в РПЛ

Гол нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в ворота "Краснодара" признан лучшим в РПЛ по итогам сентября. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги. По итогам голосований, мяч, заброшенный Глушенковым "Краснодару" в матче 9-го тура чемпионата России (2:0) был выбран лучшим. Всего в сентябре форвард сине-бело-голубых стал автором пяти голов в РПЛ.

© ФК "Зенит"

Конкуренцию Глушенкову составили нападающий "Пари НН" Хуан Боселли, полузащитник "Динамо" Бителло, хавбек "Акрона" Кристиян Бистрович, нападающий "Рубина" Мирлинд Даку, полузащитник "Сочи" Антон Зиньковский, хавбек "Ахмата" Эгаш Касинтура и нападающий "Спартака" Манфред Угальде. В опросе принимали участие комментаторы телеканала "Матч Премьер", эксперты Российской Премьер-Лиги и болельщики.

"Зенит" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После 11-ти туров команда Сергея Семака набрала 20 очков.