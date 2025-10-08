CAS постановил, что Норманн должен выплатить «Динамо» круглую сумму

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что норвежский полузащитник Матиас Норманн обязан выплатить московскому футбольному клубу «Динамо» более 100 тысяч евро в качестве компенсации, следует из решения, опубликованного на сайте CAS.

© МатчТВ

Норманн в 2022 году был арендован «бело‑голубыми» у «Ростова» с правом выкупа. Летом 2023 года стало известно, что футболист покинул Россию. Позже клуб «Аль‑Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна. Палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) в феврале 2024 года постановила, что игрок расторг соглашение без обоснованной причины и обязал его выплатить «Динамо» компенсацию более 100 тысяч евро, а также объявила, что солидарную ответственность за эту выплату несет «Аль‑Раед». ФИФА также объявила, что «Динамо» должно выплатить Норманну задолженность по зарплате в размере 46,9 тысячи евро.

Норманн и саудовский клуб обратились в CAS с просьбой оспорить данное решение, утверждая, что летом 2023‑го конфликт между Россией и Украиной создал угрозу его безопасности. Норвежец также требовал вернуть €102 тыс, удержанные «бело‑голубыми» из его зарплаты за июнь 2023 года. «Динамо» обратилось в CAS, попросив увеличить компенсацию, а «Аль‑Раед» подал апелляцию, чтобы добиться отмены солидарной ответственности.

Представители «Динамо» подчеркнули, что обстановка в Москве оставалась стабильной, и иностранные игроки продолжали выступать за российские команды. «Бело‑голубые» также предлагали Норманну переехать в другой район, но он отказался. «Аль‑Раед» при этом утверждал, что не склонял игрока к расторжению контракта, а переговоры начались уже после его ухода из российского клуба.

Арбитры CAS отклонили все три апелляции. В суде пришли к выводу, что Норманн расторг соглашение без уважительной причины. CAS отметил, что игрок был полностью осведомлен о конфликте при подписании контракта и добровольно решил продолжить выступления в России. Суд согласился с палатой ФИФА в том, что удержание зарплаты за июнь 2023 года (€102 тыс) законно.

Ранее CAS обязал Норманна и «Аль‑Раед» выплатить «Ростову» около трех миллионов евро компенсации за нарушение условий контракта.

