Сильянов о критике от Слуцкого: «Меня не задели его слова. Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки»
Александр Сильянов вновь высказался о словах Леонида Слуцкого.
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» ранее заявил, что понимает сильные стороны Максима Ненахов, а Александра Сильянова – нет, а также назвал его средним игроком.
«Критика от Слуцкого? Меня не задели его слова. У каждого человека свое мнение. Что мне, на каждое мнение отвечать? Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки. Мои сильные качества? Если Слуцкий сказал, что их нет, значит, нет. Пусть у меня будет аналогичное мнение», – сказал защитник «Локомотива».
Мама Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Я доверяла Килиану, но спросила: «Ты это сделал?» Он ответил: «Ты закончишь обсуждать бредни?»
Сильянов о критике от Слуцкого: «Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки. Не задели его слова, что мне, на каждое мнение отвечать?»
Коннор продлил контракт с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов. Это крупнейший договор в истории клуба
Мама Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Я доверяла Килиану, но спросила: «Ты это сделал?» Он ответил: «Ты закончишь обсуждать бредни?»
Сильянов о критике от Слуцкого: «Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки. Не задели его слова, что мне, на каждое мнение отвечать?»
Коннор продлил контракт с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов. Это крупнейший договор в истории клуба