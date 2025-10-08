Сильянов о критике от Слуцкого: «Меня не задели его слова. Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки»

Александр Сильянов вновь высказался о словах Леонида Слуцкого.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» ранее заявил, что понимает сильные стороны Максима Ненахов, а Александра Сильянова – нет, а также назвал его средним игроком.

«Критика от Слуцкого? Меня не задели его слова. У каждого человека свое мнение. Что мне, на каждое мнение отвечать? Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки. Мои сильные качества? Если Слуцкий сказал, что их нет, значит, нет. Пусть у меня будет аналогичное мнение», – сказал защитник «Локомотива».
