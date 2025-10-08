Мама Мбаппе рассказала обвинения в изнасиловании

Мама Килиана Мбаппе рассказала, что обсуждала с ним обвинения в изнасиловании.

© Sports.ru

В октябре прошлого года капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Француз был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.

Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком». Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.

В декабре прокуратура Швеции сообщила, что дело закрыто из-за отсутствия доказательств.