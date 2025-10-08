Мама Мбаппе рассказала обвинения в изнасиловании

Мама Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Я доверяла Килиану, но спросила: «Ты это сделал?» Он ответил: «Ты закончишь обсуждать бредни?»
Мама Килиана Мбаппе рассказала, что обсуждала с ним обвинения в изнасиловании.
В октябре прошлого года капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Француз был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.
Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком». Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.
В декабре прокуратура Швеции сообщила, что дело закрыто из-за отсутствия доказательств.
«Тогда я собиралась поехать остров с 35 друзьями, чтобы отпраздновать свое 50-летие. За несколько месяцев я набрала 12 кг. Я доверяла Килиану, но спросила его: «Ты это сделал?» Он ответил: «Ты закончишь обсуждать бредни?» Это единственная поездка, которую организовывали не мы, но мы столкнулись с последствиями», – сказала Файза Ламари.
