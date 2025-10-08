Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры

Футболист саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, каким он видит свой уход из профессионального спорта.

По словам Роналду, которому в феврале исполнилось 40 лет, несмотря на советы семьи завершить карьеру, он планирует играть еще несколько лет.

"Родные говорят: "Тебе пора остановиться. Ты уже всего добился. Зачем тебе забивать тысячу мячей?" У меня другое мнение. Я все еще приношу пользу своему клубу и сборной. Когда все закончится, я уйду с чувством удовлетворения. Я отдал все. Мне осталось не так много лет карьеры, стараюсь наслаждаться моментом", - заявил Криштиану.

Роналду получил вызов в сборную Португалии на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 дома против Ирландии (11-го числа) и Венгрии (14-го). Одна из главных целей Криштиану - достичь отметки в 1000 голов за профессиональную карьеру. Пока в его активе 946 мячей.