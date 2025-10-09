Александр Мостовой рассказал, что еще хочет попробовать себя в тренерстве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Александр Мостовой сохраняет желание поработать тренером. Об этом Мостовой рассказал ТАСС.

В 2025 году Мостовой получил тренерскую лицензию, которая позволяет ему работать помощником главного тренера.

"Предложений по работе пока нет, никто не звонил, никто не связывался. Со стажировкой вопрос почти закрыт, мы же постажировались уже, - сказал Мостовой. - Конечно, если кто-то из друзей позвонит, попросит, приеду, а так, чтобы навязываться, ни в коем случае. Что касается работы, то если позовут, пойду, если нет, то так значит. Конечно, хотелось бы быть нужным нашему футболу. Больших планов не строю. Но хотелось бы, конечно, прикоснуться к профессии тренера, но спокойно к этому отношусь".

Мостовому 57 лет. В разные годы он выступал за "Красную Пресню", "Спартак", португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", испанские "Сельту" и "Алавес". Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе "Спартака", победителем Кубка Португалии ("Бенфика"), финалистом Кубка Франции ("Страсбур") и Кубка Испании ("Сельта"). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил 10 голов. Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.