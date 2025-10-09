Умер главный тренер «Боки Хуниорс»

Главный тренер аргентинской «Боки Хуниорс» Мигель Анхель Руссо скончался в возрасте 69 лет, сообщается на сайте клуба.

В сентябре специалист был госпитализирован из‑за инфекционного заболевания мочевыводящих путей, в больнице его состояние ухудшилось.

«До последнего дня он был предан великой страсти к футболу. Его помощник Клаудио Убеда сообщал, что главный тренер был в курсе всего, будучи в больнице. Он был увлечен своей работой, всегда оставался стойким бойцом и как игрок, а затем и как тренер», — говорится в сообщении.

В качестве игрока Руссо провёл всю карьеру в «Эстудиантесе». В 1989 году начал тренерскую карьеру и работал в «Ланусе», «Велес Сарсфилд», «Сан-Лоренсо», «Аль-Насре», «Мильонариосе», «Эстудиантесе» и «Боке Хуниорс».

Руссо возглавлял «Боку» в 2007 году, затем в 2020/2021, вернулся в клуб в 2025‑м. В 2007-м он выиграл с «Хуниорс» Кубок Либертадорес.