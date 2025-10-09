Сборные Чехии и Хорватии не выявили победителя в матче квалификации к ЧМ-2026

Завершился матч 7-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Чехии и Хорватии. Игра проходила на стадионе «Фортуна Арена» (Прага, Чехия). Матч закончился со счётом 0:0.

После пяти матчей квалификации сборная Хорватии набрала 13 очков и занимает первое место в группе L. Чешская национальная команда заработала 13 очков в шести встречах и располагается на второй строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).