Экс-футболист «Манчестер Сити» оценил способности Головина

Бывший футболист «Манчестер Сити» Божинов заявил, что Головин мог бы играть за «горожан»
Бывший нападающий «Манчестер Сити» болгарин Валерий Божинов заявил «Матч ТВ», что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы играть за «горожан».
Головину 29 лет, он играет за «Монако» с 2018 года. Всего за команду россиянин провел 210 матчей, забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач.
— Вы знаете кого‑то из российских молодых игроков? Может, Батракова?
— Да, я знаю его, он хороший игрок.
— Кто из россиян мог бы играть в «Манчестер Сити»?
— Головин. Он смог бы, почему нет. Когда изменится политическая ситуация, Головин мог бы играть за «Манчестер Сити», — сказал Божинов «Матч ТВ»