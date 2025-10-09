Бывший нападающий «Манчестер Сити» болгарин Валерий Божинов заявил «Матч ТВ», что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы играть за «горожан».

Головину 29 лет, он играет за «Монако» с 2018 года. Всего за команду россиянин провел 210 матчей, забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач.

— Вы знаете кого‑то из российских молодых игроков? Может, Батракова?

— Да, я знаю его, он хороший игрок.

— Кто из россиян мог бы играть в «Манчестер Сити»?

— Головин. Он смог бы, почему нет. Когда изменится политическая ситуация, Головин мог бы играть за «Манчестер Сити», — сказал Божинов «Матч ТВ»