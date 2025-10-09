Интервью с футболистом Зенита: «Деградация РПЛ? Чемпионат России растёт!»

Педро, вероятно, главное преображение в нынешнем «Зените». Бразилец, которому сейчас всего 19 лет, прошёл путь от статуса будущей звезды и вспышки в матче со «Спартаком» до роли в ротации и едва не состоявшегося трансфера в Саудовскую Аравию. Зато в этом сезоне МИР РПЛ он в полном порядке: неизменно выходит в стартовом составе и потихоньку набирает статистику. С учётом бэкграунда вопросов к Педро накопилось. И «Чемпионат» их задал.

– «Зенит» не смог победить «Акрон». Что пошло не так?

– У нас были все шансы набрать три очка. Мы здорово начали. Первые 20 минут провели идеально. Открыли счёт после хорошей комбинации. Мне удался неплохой удар в касание после паса Вендела. Потом позволили «Акрону» отыграться. Это выбило из колеи. Однако после перерыва создали много моментов. К сожалению, не удалось их реализовать.

– Пенальти в концовке. Как он выглядел твоими глазами?

– На мой взгляд, очевидного нарушения там не было. Но хорошо, что соперник не реализовал этот шанс. Если учитывать этот момент, можно сказать – здорово, что соперник взял одно очко. Однако это не тот результат, на который мы рассчитывали.

– При этом ты забил гол и стал лучшим игроком матча – для тебя это что-то значит?

– Приятно получать индивидуальные награды. Это важно для любого футболиста. Но когда итоговый результат не приносит радости, меньше удовольствия от подобных достижений. Для меня всегда на первом месте командный результат. Слава богу, что смог забить первый мяч в сезоне. Однако важнее возвращение победных результатов.

– Вместо матча с «Акроном» ты мог находиться в расположении сборной Бразилии U20. Команда в итоге не прошла групповой этап. Нет обиды на «Зенит», что тебя не отпустили?

– Абсолютно нет, мы всё обсудили заранее с тренерским штабом.

– Позади 11 туров. «Зенит» в лидирующей группе, но не доминирует. Как бы ты оценил этот период?

– Мы показываем хороший футбол. Однако реализуем не все моменты. Были матчи, где мы создали достаточно, но не везло. Как в матчах с ЦСКА или «Акроном». Нас подводит реализация, и это отражается на турнирном положении. Однако мы показываем хороший и качественный футбол. Игрового кризиса нет – просто надо продолжать работать и больше фокусироваться на завершении атак. Мы сломали неприятную серию без гостевых побед в Краснодаре. Будем продолжать в том же духе.

– «Зенит» очень тяжело втягивался в сезон – одна победа в пяти турах. И четыре ничьих. Что шло не так?

– Такое бывает. И не всегда всё зависит только от нас. Ведь против нас тоже выходит мотивированный соперник. Мы профессионалы, всегда хочется приносить болельщикам максимум удовольствия и очков. Мы упорно работаем на тренировках, но не всегда это переходит в официальные матчи. Мы поддерживали друг друга и понимали, что ситуация исправится. Пришли победы.

– Со стороны кажется, что после «Спартака» что-то произошло. Команда освежилась и стала забивать и добиваться побед. Был ли какой-то фактор, который на это повлиял?

– Мы ехали в Москву за победой. Думаю, из-за ничьей были расстроены все. Однако мы понимали, и верили, что наша работа должна принести результат, и сумели выправить турнирное положение.

– Для тебя самого это первый сезон, где ты так много играешь – все 11 матчей начинал в стартовом составе. Причём в разных ролях. Как ты сам себе это объясняешь? Это классная форма или почему появилось доверие?

– Я бесконечно благодарен тренерскому штабу за такое доверие. Для меня большая честь выходить с первых минут. Счастлив, что мою работу признали. Чувствую доверие партнёров, которым помогаю реализовать их лучшие качества.

– Ты играл слева, справа, «десяткой» – эти частые изменение роли тебя не тревожат?

– Меня это не беспокоит. Ещё в академии «Коринтианса» привык к тому, что меня используют в разных ролях. Я готов к этому. Мне хватает навыков для игры на каждой из этих позиций. И совершенно непринципиально, где меня будут использовать. Я со своей стороны буду выкладываться на максимум, куда бы меня ни поставили.

– Но изначально ты приходил игроком фланга атаки. Сейчас тебя можно увидеть в центре – тебе комфортно от перестройки?

– Да. Когда ты в центре, то больше задействован в игре. Мне эта позиция знакома по игре за сборную. Есть довольно большой опыт.

– Показалось, что в последний год ты резко прибавил в игровой дисциплине. Стал проделывать большой объём работы. Так ли это?

– Думаю, какое-то время ушло на адаптацию. Так что мне потребовалось время вкатиться. Именно сейчас чувствую, что процесс привыкания завершён. Гораздо увереннее чувствую себя на поле – встроился в коллектив, команду. Прибавил в плане тактики и физики. Всё это отражается на поле.

– Да и вообще показалось, что ты повзрослел. Рождение ребёнка – важный фактор для этого?

– Появление ребёнка – всегда переосмысление ответственности и своей роли в семье. Это меняет любого человека. Поэтому чувствую себя взрослее, в том числе благодаря этому счастливому событию в моей жизни.

– Как твоей семье в принципе в Санкт-Петербурге? Ко всему ли уже привыкли?

– Замечательно. Мы очень любим этот город. Стараемся узнавать новые места, гулять по нему. Появились любимые места. Единственная сложность – ещё не совсем привыкли к смене климата.

– Летом в «Зените» стало на одного бразильца больше – пришёл Жерсон. С какими мыслями ты встретил его, что думал об этом трансфере?

– Жерсон – замечательный футболист. Отличное усиление для нас. К сожалению, насколько я понимаю, из-за долгого сезона был риск получить травму, которая выбила бы его из строя. И не позволила бы показать, на что он способен. Уверен, после индивидуальной подготовки и тренировок он полностью восстановится и вернётся ещё сильнее. И в деле мы его увидим очень скоро.

– Ты удивился тому, что с ним происходило? Почему, на твой взгляд, он пока не смог себя проявить?

– Нет, такое в футболе случается очень часто, когда на адаптацию нужно больше времени, чем всем бы нам хотелось.

– Он будет лидером?

– Полагаю, одним из лидеров. Будет играть важную роль в «Зените», как только вернётся. Насколько я понимаю, он быстро восстанавливается. Мы очень ждём его возвращения и рассчитываем в ближайшее время увидеть его на поле.

– Важное событие сентября – дебют Дугласа Сантоса за сборную Бразилии. Как ты отреагировал на его вызов?

– Я отправил им сообщения, когда узнал о вызове в сборную. Все прекрасно понимают, как важно любому футболисту надевать футболку сборной и защищать честь страны. Догадываюсь, какую гордость они испытали.

– Как в стране отреагировали на его выход в старте и первый матч?

– Насколько я знаю, Дуглас произвёл очень хорошее впечатление. А те люди, которые были хуже знакомы с его игрой, сейчас говорят, что он потрясающий крайний защитник. Повторный вызов – самый искренний ответ на вопрос, понравился ли Дуглас тренерскому штабу сборной. Надеюсь, он хорошо себя проявит и зарекомендует с лучшей стороны. Он этого заслуживает.

– Смогут ли Дуглас и Энрике оказаться в итоговом списке на ЧМ-2026?

– Я буду за это болеть. Это станет важным событием для нашего клуба.

– Могут ли туда попасть Педро и Жерсон?

– Мне будет сложновато попасть в заявку на ближайший чемпионат мира. Но кропотливая работа и упорный труд могут сделать невозможное возможным. И если не на ближайшем, то на следующем чемпионате мира хочу оказаться в составе сборной Бразилии. Это важнейшее событие для любого игрока – надеть форму сборной. А по поводу Жерсона – уверен, что, когда он восстановится и наберёт форму, все шансы побороться за место в составе у него будут.

– Ты в России уже не первый год. Часть экспертов говорит о деградации РПЛ. Ты изнутри что можешь сказать?

– Мне так не кажется. Наглядный пример – высокая конкуренция. Выигрывать с каждым матчем всё сложнее. Нет проходных соперников. Любая команда может преподнести сюрприз. Всё это показывает, что уровень футбола только растёт. Появляются молодые футболисты. Приезжают крутые состоявшиеся игроки. И всё это идёт на пользу.

– Кто в этом сезоне главный конкурент «Зенита»?

– «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА. С этими командами наименьшая разница в очках в таблице. Все остальные тоже могут доставить неприятности. Будут ещё претенденты на титул. Борьба очень плотная. Все могут как потерять очки, так и отобрать их друг у друга. Однако с этой тройкой, наверное, будет главная борьба за золотые медали.

– В ЦСКА пришло несколько молодых бразильцев. Они советовались с тобой? Знаком ли ты с ними?

– Я немного знаю только Матеуса Алвеса, но мы мало общались. Только в сборной. Он ничего не спрашивал у меня про переход и жизнь в России. Так что не удалось обсудить это. Желаю ему скорее адаптироваться и как можно быстрее начать показывать качественный футбол.

– Тебе 20 лет. Однако ты уже один из лидеров команды. И летом вовсю обсуждался твой трансфер в Саудовскую Аравию. Расскажи, что было на самом деле. Александр Медведев говорил, что предложение в клуб поступило. Ты правда был готов уйти?

– Могу лишь сказать, что какой-то интерес действительно был, такое ведь часто происходит во время трансферных окон. Но я живу сегодняшним днём, моя семья абсолютно счастлива в Петербурге, у меня действующий контракт с «Зенитом», и я сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы приносить ещё больше пользы команде и дарить радость петербургским болельщикам.

– Есть ли внутреннее ощущение, что этот сезон может стать для тебя последним в «Зените» с учётом твоей формы, интереса к тебе и нового лимита?

– Интерес со стороны всегда приятен, однако сейчас все мои мысли только о «Зените». Уверен, у нас в сезоне ещё будет возможность решить исход в нашу пользу.