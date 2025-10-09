Большое интервью с капитаном "Ахмата": все, что вы хотели знать о российском футболе

Капитан «Ахмата» Лечи Садулаев — о сборной России, клубе и жизни.

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев в очередной раз получил вызов в сборную России. Пока на счету 25-летнего талантливого футболиста восемь игр за национальную команду и один гол, забитый в историческом матче — со счетом 11:0 была разгромлена сборная Брунея.

Корреспондент «Матч ТВ» встретился с Садулаевым на базе сборной России в Новогорске. Из интервью вы узнаете:

— В октябре у сборной России два матча — против Ирана и Боливии. Что-то можете сказать о соперниках?

— Уже изучили сборную Ирана. Хорошая команда, участник чемпионата мира. Будет интересно с ними сыграть. Читал, что не приедет Сердар Азмун, но это их проблемы, что не все лидеры смогут выйти на поле.

— Вы будете отталкиваться от своей игры?

— Да. Уверен, матч будет интересным. Помню, как сборная играла в Тегеране два года назад, тогда иранцы здорово выглядели. Я в той игре участия не принимал, надеюсь, сейчас выйду на поле.

— Этой осенью наблюдаем матчи с южноамериканскими командами. Будет сложнее, чем раньше?

— Перу, Чили, Боливия — хорошие команды, будет интересно проверить свой уровень на их фоне. Подбор соперников очень хороший.

— Сборная России не проигрывает более трех лет. Серьезный срок?

— Хотим продолжать побеждать, продлить нашу серию.

— Валерий Карпин говорит, что никак не оценивает серию из 20 матчей без поражений, потому что важно учитывать уровень команд, с которыми мы играли.

— Никто из нас не горит желанием проиграть (улыбается). Я хочу выигрывать со сборной каждый матч.

— Вы провели восемь матчей в национальной команде. Старожилом сборной можете себя назвать?

— Наверное, еще рано так говорить. Пока все мои матчи — товарищеские, и забил я всего один гол. У нас сильная команда, есть ребята, у кого побольше матчей и голов. И я тоже буду стараться забивать как можно больше.

— К 25 годам восемь матчей — это мало?

— Конечно, мало. Не знаю, мог ли сыграть больше. Сложилось так, как сложилось. Решение о вызове принимает главный тренер, а не футболист (улыбается).

— Вы какие эмоции испытали, приехав впервые в расположение сборной России?

— Даже не ожидал тогда, что меня вызовут. Помню, приехал домой с тренировки и увидел расширенный список. А потом последовал и первый вызов. Конечно, был рад такому событию. Для любого футболиста за счастье играть за свою сборную. Когда оказался в Новогорске, эмоции были вообще супер!

— Ноги тряслись?

— У меня такого никогда не бывает.

— По случаю первого матча и первого гола родные устраивали застолье?

— Ничего такого не было. А родные, конечно, порадовались за меня.

— Что говорит Карпин, когда футболисты разъезжаются по клубам после сборов?

— Желает удачи и без травм.

— Ждет вашего возвращения?

— А это уже зависит только от нас, как мы будем играть.

— Место в сборной никому не гарантировано?

— Нет. Ты должен доказывать в матчах за клуб, чтобы тебя вызвали в следующий раз. Вряд ли в сборную позовут тех, кто играет плохо в своем чемпионате.

— Как часто слышите от Валерия Георгиевича знаменитое «ну и?»?

— Как-то не замечал это в разговоре с нами.

— Тренер называет игроков деревянными. Не обижает такое сравнение?

— Нормально.

— То есть говорит правду?

— Это же шутка, поэтому я вообще не обижаюсь (улыбается).

— Если деревянный, то какое дерево: береза, сосна, дуб?

— (Смеется). Дуб, наверное. Мощный, крепкий, стоячий!

— В Европе в разгаре отбор на чемпионат мира. Есть ли сожаление из-за отсутствия официальных матчей?

— Очень хотелось бы сыграть в квалификации, побороться за выход на чемпионат мира или Европы. Надеюсь, скоро наше отстранение закончится, мы вернемся. Хочется, чтобы мы сыграли на Евро в 2028 году.

— А получить wild card на чемпионат мира в Америке?

— Было бы замечательно. Не знаю, как подобное можно осуществить. Наверное, есть какие-то способы.

— Президенты России и США хорошо общаются. По силам решить футбольный вопрос?

— Я только за.

— Представим, что едем на мундиаль. Какой будет наша группа?

— Испания, США и Аргентина. И мы выходим в плей-офф!

— Согласны с Александром Головиным, который на 100% уверен в выходе нынешней сборной на крупные турниры?

— Тоже так думаю, нам по силам это сделать. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе.

— Карпин часто меняет капитанов. Есть мечта вывести сборную России в такой роли?

— Наверное, не мечта, но было бы приятно надеть капитанскую повязку. Это большое доверие и ответственность для каждого игрока.

— В 2008 году мы выиграли бронзовые медали. А победить на Евро реально?

— Надеюсь, мы что-нибудь выиграем.

— Через три года красиво будет?

— Выиграть чемпионат Европы? Всё возможно в этом мире.

— Лечи Садулаев — лучший бомбардир чемпионата Европы. Звучит?

— Будет просто шикарно!

— С приходом Станислава Черчесова «Ахмат» преобразился, выдал серию из семи матчей без поражений в РПЛ. Что изменил тренер?

— Все знают, какой Станислав Саламович тренер. Он мотивирует нас, сейчас в команде хорошая дисциплина, отсюда и положительный результат.

— Как мотивирует?

— Станислав Саламович всегда говорит по делу, может и голос повысить. Он человек с характером, кавказец, умеет найти правильные слова, после которых ты хочешь побеждать. Мне нравится работать с ним, надеюсь, тренер с нами надолго.

— Победа над «Зенитом» в первом матче при новом тренере дала уверенность в том, что вы можете играть хорошо?

— Черчесов сразу сказал, что мы выиграем у «Зенита», всё у нас будет хорошо. Некоторые матчи, к сожалению, завершили вничью, хотя могли победить, набрать еще больше очков.

— Вы как капитан чаще всех общаетесь с Черчесовым?

— В команде есть более опытные футболисты. Ризван Уциев как раз всё решает (смеется). Он наша легенда.

— Мало кто играет в 37 лет на таком уровне.

— Он еще 15 лет спокойно может играть без проблем. Мужчина! Больше всех бегает, самый опытный среди нас. Ризван сейчас больше играет в Кубке России, но, мне кажется, для него нет никакой проблемы, главное — помогать команде. Если нужно, он и в чемпионате сыграет как нужно.

— Какую дадите характеристику человеческим качествам Уциева?

— Очень хороший человек, Ризван для меня как старший брат. Когда меня впервые взяли в первую команду, он очень помог мне. Без Ризвана было бы тяжело. Если нужен совет, всегда подхожу к нашей легенде, и он не откажет, подскажет, как сделать правильно.

— В последнем матче с «Краснодаром» случился громкий инцидент между Усманом Ндонгом и Эдуардом Сперцяном. Ваше мнение?

— В КДК уже сказали, что будут разбираться, мне комментировать эту тему неправильно.

— В раздевалке что было после игры?

— Успокоили Усмана, сказали, что всё будет нормально.

— А Георгий Мелкадзе как себя чувствовал? Мог сделать дубль, но не забил в пустые ворота, не реализовал пенальти.

— На его месте я бы тоже расстроился. Но это футбольные моменты, с каждым может случиться. Ничего страшного, в следующий раз забьет. В первом моменте он просто не видел, что сзади бежит защитник. Гео — сильный нападающий, помогает команде.

— В следующий раз дадите ему бить пенальти?

— Это определяет тренер, он записывает, кто будет бить пенальти.

— Начало первого тайма у вас выдалось очень мощным, «Краснодар» почти не было видно. Такой была установка на игру?

— Да, это план главного тренера. Мы хорошо играли, создали много отличных моментов, не должны были проигрывать. Чуть-чуть не повезло.

— Вам нравится футбол, в который играет «Ахмат»?

— Очень! Получаю удовольствие от игры.

— Момент, когда вы обыграли половину состава «Акрона» перед голом Эгаша Касинтуры, вошел во все хит-парады. Откуда такая хорошая наглость взялась?

— Я с детства люблю обыгрывать, мне никто не запрещал. У каждого футболиста есть сильные качества, мое заключается в этом.

— Часто тренеры в детстве ставят результат на первый план, любые проявления индивидуальной игры строго под запретом.

— У меня было иначе, тренеры всегда говорили, чтобы я шел в обводку. Считаю, неправильно запрещать детям показывать технику с мячом. Сделать пас, ударить точно по мячу взрослого игрока научить еще можно, а дриблингу — уже нет. Если говорить о результате, конечно, нужно стараться выигрывать турниры, но это не должно быть требованием, куда важнее научить ребенка думать на поле, совершать нестандартные действия.

И еще хочу поблагодарить моего тренера в молодежной команде «Ахмата» Ису Абдулжалиловича Байтиева, он верил в меня, помог дорасти до уровня первой команды.

— Еще один эпизод из недавнего. ЭСК РФС признала, что ваш фол на вратаре «Акрона» Виталии Гудиеве заслуживал красной карточки. Пересматривали потом этот момент, согласны или нет с мнением экспертов?

— Мне трудно ответить на этот вопрос. Но я не хотел так жестко играть, просто пытался заблокировать мяч. Получилось, что я чиркнул Виталию по ноге. Я тут же извинился перед ним. Гудиев — мужчина, сразу встал и продолжил игру. Главное, что обошлось без травмы.

Я сам играю в футбол, тоже не люблю, если кто-то играет со мной жестко, опасно. Виталий — мой друг, мы с ним играли вместе семь лет. После игры спокойно поговорили, никаких претензий.

— На Кавказе самый популярный вид спорта — борьба. Почему же вы решили пойти в футбол?

— А я ходил на борьбу. Но не захотел, чтобы меня били или я кого-то бил (смеется). А от футбола я кайфую, мне нравится командная игра. Баскетбол смотрю, иногда с пацанами на площадке мяч кидаем.

— Какая задача стоит перед командой на сезон?

— Быть как можно выше в таблице. Сейчас хорошо идем в чемпионате, надо продолжать в том же духе. Думаю, всё у нас будет хорошо в этом сезоне.

— Рекорд «Ахмата» — пятое место. Реально оказаться в медалях?

— В 2023 году мы были в двух победах от третьего места. Конечно, нам по силам выиграть медали.

— Пока единственным достижением «Ахмата» стала победа в Кубке России в 2004 году…

— И я надеюсь, что в скором времени мы сможем вновь выиграть трофей. Очень хочу победить с «Ахматом» в финале.

— Летом вы были близки к переходу в ЦСКА. Почему не сложилось?

— Да, переговоры были, но клубы не смогли договориться. Всех деталей я не знаю, главное, что мне комфортно в «Ахмате».

— Если «Ахмат» будет бороться за медали, есть ли смысл менять команду?

— Поживем-увидим. Но для начала хочу выиграть трофей с «Ахматом», этот клуб дал мне всё, что у меня есть в жизни.

— Европа манит?

— Хочется поиграть в зарубежном чемпионате, нравится Испания. Попасть в «Барселону» было бы хорошо (улыбается). Если честно, даже не думал, в какой команде я мог бы оказаться, «Реал Сосьедад» или «Сельта» — не знаю.

— Вас зовет команда, ставшая десятой в Ла Лиге.

— Это нормальный вариант. Все должны понимать, что сразу в «Барселону» поехать будет очень тяжело, поэтому надо начинать зарубежную карьеру с более скромного клуба, доказывать, что ты можешь играть и достоин хорошего предложения от топовой команды.

— Один из главных талантов российского футбола Арсен Захарян больше лечится в Испании, чем играет.

— Он очень сильный футболист, еще покажет себя. Уверен, он будет играть в Испании на хорошем уровне. Считаю, что ему не нужно возвращаться в Россию.

— Вы рассказывали, что на тренировки ездите из родного села Ахмат-Юрт, что в 50 километрах от Грозного. Сейчас-то живете в городе?

— Нет, по-прежнему живу дома с родителями и семьей. До Грозного сейчас прямая дорога, 25-30 минут — и на базе. Отец меня возит каждый день туда и обратно, так было и когда я только начинал играть в академии. Уже привык с ним, хотя у меня есть права, сам вожу машину. Отец очень сильно любит футбол, посещает каждый матч «Ахмата», смотрит все игры премьер-лиги.

Его присутствие рядом сильно помогает, мотивирует, дает мне силы. Когда отца не было рядом в академии, тяжело приходилось.

— Правда, что отец приезжал на летний сбор в Новогорск?

— Да, вместе с моим старшим братом. Тогда как раз были разговоры, что я могу перейти в другой клуб, поэтому он приехал. Брат вообще первый раз в Москве оказался, я показал ему город. Хорошо провели время.

— Вам что ближе: крупный мегаполис или родное село?

— Люблю спокойную обстановку. Пробки — не мое. Свободное время провожу дома с родственниками, семьей.

— Квартиру или дом в Грозном планируете купить?

— Квартиру и машину еще успею купить, но не сейчас. Пока я играю, думаю только о футболе. Если честно, мне не нравится, когда ты ограничен четырьмя стенами квартиры, хочется чувствовать себя свободнее в своем доме. Ахмат-Юрт — наше родовое село, почти все родственники, человек 100, живут тут. Поэтому здесь чувствую себя спокойно.

— В ваших социальных сетях не найти семейные фотографии, только футбол. Почему?

— Не люблю показывать личную жизнь.

— Грозный меняется очень быстро. Вы замечаете это?

— Конечно! Приятно видеть, как город развивается, становится лучше. Сейчас строятся дубайские дома, открыли новый проспект. В Грозном идет большое строительство, в 2027 году город будет очень красивым, советую всем приехать и посмотреть.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Езжу на рыбалку с братьями, иногда играю в компьютер.

— Самый большой улов?

— В Подмосковье поймал осетра на 15 килограмм. Минут 10 его вытаскивал, пришлось повозиться (смеется).

— Кто еще в «Ахмате» любитель посидеть с удочкой?

— Ризван, Бериша ездил, переводчики. Компания хорошая. Постоянно устраиваем соревнования, кто больше поймает. В Грозном Уциев как-то выловил сома килограмм на 35.

— Видели сами?

— Ризван показывал фотографии. Точно не фотошоп, он им пользоваться не умеет (смеется).

— Вы религиозный человек?

— Конечно, всегда молюсь. Зимой очень хочу поехать с семьей на хадж.

— А если время молитвы выпадает на игру?

— Можно помолиться перед матчем или после, это нормально.

— Пост профессиональному футболисту тяжело соблюдать?

— Первую неделю тяжело, а потом уже привыкаешь. В последний Рамадан в конце было непросто, потому что немного потерял вес.

— Зато Карпин похвалит, потому что сахар не кушаете.

— Я и так его не люблю, в сборной к сахару вообще не притрагиваюсь. Бургер и колу после игры могу взять, в другое время такая пища исключена. Не знаю, можно ли меня назвать строгим режимщиком, но отец с детства приучил соблюдать правила: вовремя ложиться спать, правильно питаться.

— И напоследок. Назовите пятерку самых сильных игроков РПЛ.

— Надеюсь, никто не обидится на меня (смеется). Богосавац, Кисляк, Сперцян, Батраков и Касинтура.

— А каким был бы состав сборной звезд премьер-лиги?

— Сыграем по схеме 4-3-3. В воротах Шелия, справа в защите — Адамов, в центре — Ндонг и Гандри, слева — Богосавац. В опорную зону поставлю Баринова, справа в полузащите сыграет Луис Энрике, слева — я. Хочу тоже чуть-чуть поиграть (смеется). В атаке — Сперцян, Барко и Кордоба.

— Главный тренер?

— Саламыч!

— И кто будет судить этот матч?

— Безбородов или Левников.

— Любимые арбитры есть?

— Без разницы, кто нас судит. С судейством, мне кажется, нормально всё. Да, бывают ошибки, но они не преднамеренные. Правда, в Оренбурге один раз было судейство против нас.

