Футболист сломал шею прямо во время матча

Полузащитник клуба «Гуанси Пингго», который представляет второй по силе китайский дивизион, Сэмюэл Асамоа сломал шею во время матча, ударившись головой о рекламный щит. Об этом сообщает известное французское онлайн-издание L’Équipe со ссылкой на заявление клуба.

© Чемпионат.com

Самуэлу 31 год, за «Гуанси Пингго» он выступает с февраля 2025-го. Клуб отмечает, что футболист с большой долей вероятности останется инвалидом на всю жизнь.