Назван лучший тренер месяца в Мир РПЛ

Челестини признан лучшим тренером сентября в РПЛ. Черчесов победил в голосовании комментаторов
Фабио Челестини из ЦСКА признан лучшим тренером месяца в Мир РПЛ.
«Фабио Челестини – WINLINE тренер сентября! В 2025 году награды лучших тренеров месяца пока забирают исключительно армейцы (дважды Николич и теперь дубль Челестини). Фабио с большим преимуществом победил в голосовании экспертов РПЛ, а вот у комментаторов лучшим стал Станислав Черчесов. В итоге решающим оказался выбор болельщиков, отдавших 66% голосов за Челестини», – говорится в телеграм-канале Мир РПЛ.
