Андрей Аршавин объяснил, почему считает Челестини лучшим тренером РПЛ

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему выбрал Фабио Челестини из ЦСКА лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сентября.

© Чемпионат.com

«ЦСКА вырвался на первое место, в октябре уже победил в дерби», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). В следующем матче внутреннего первенства красно-синие сыграют с «Локомотивом».