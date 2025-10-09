Мостовой опять пожаловался на судьбу

Бывший российский футболист Александр Мостовой рассказал, что сохраняет желание поработать тренером.

"Предложений по работе пока нет, никто не звонил, никто не связывался. Конечно, хотелось бы быть нужным нашему футболу. Больших планов не строю. Но хотелось бы, конечно, прикоснуться к профессии тренера, но спокойно к этому отношусь", — приводит слова Мостового ТАСС.

Ранее Мостовой получил специальную лицензию, благодаря которой может работать помощником главного тренера.

Мостовому 57 лет. За время своей карьеры игрока он выступал за португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", испанские "Сельту" и "Алавес", а также московский "Спартак", в составе которого стал двукратным чемпионом СССР. Вместе с португальской командой футболист выиграл Кубок страны. В составе "Страсбура" и "Сельты" Мостовой выходил в финалы Кубка Франции и Испании. Кроме того, на счету футболиста 51 матч за сборную России и 10 забитых мячей. Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году.