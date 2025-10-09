Ришарлисон может заиграть в американском клубе

«Орландо» хочет подписать Ришарлисона летом. «Тоттенхэм» считает форварда ключевым игроком
«Орландо» хочет подписать Ришарлисона летом.
Руководство клуба МЛС представило нападающему свой проект на лето 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Также запланирована встреча с агентами игрока в Лондоне.
По данным ESPN, представители «Орландо» во главе с директором Рикардо Морейрой провели беседу с командой бразильца. Однако теперь он считается ключевым игроком «Тоттенхэма».
В текущем сезоне Ришарлисон провел 7 матчей в АПЛ, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу. С полной статистикой 28-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
