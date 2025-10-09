Ахметзянов покинул «КамАЗ» и должен возглавить «Оренбург»

По информации «Спорт День за Днем», Ильдар Ахметзянов покинул «КАМАЗ» и отправился в «Оренбург», где должен возглавить команду РПЛ. 41-летний специалист – главный кандидат для руководства «горожан».

«Мне нравится вариант с Ахметзяновым. Это человек, который блестяще работает с «КАМАЗом» в Первой лиге. Думаю, что он давно заслужил свой шанс. Гнаться за именами, которые громче, чем имя клуба, «Оренбургу» не стоит. Я очень хочу увидеть там Ахметзянова», – бывший защитник «Уфы», «Химок» и «Ротора» Алексей Никитин поддержал выбор руководства «Оренбурга» в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

Ахметзянов возглавляет «КАМАЗ» с июля 2024 года. В прошлом сезоне команда из Набережных Челнов под его руководством заняла 11-е место, а в нынешнем идет на шестом месте (13 игр, 22 очка).

Предыдущий наставник «Оренбурга», босниец Владимир Слишкович, был уволен 5 октября после домашнего поражения от «Ростова» (0:1) в матче 11-го тура РПЛ.

После 11 туров «Оренбург» с 7 очками занимает 14-е место.