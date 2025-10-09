Экс-президенту Украинской ассоциации футбола предъявили новые обвинения

Бывший президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко получил новые обвинения в коррупции.

Согласно документам, опубликованным на сайте офиса генпрокурора, Павелко предъявлены обвинения в организации завладения чужим имуществом путем использования должностным лицом своего служебного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а также в организации изготовления и выдачи должностным лицом заведомо подложных служебных документов.

Как уточняет издание "Страна", следствие считает, что Павелко с группой других футбольных функционеров Украины завладел €9,32 млн, которые УАФ получала от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2015-2016 годах.

Издание напомнило, что Павелко ранее уже предъявляли обвинения в коррупции на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. По этому делу президента ассоциации арестовали в ноябре 2022 года, но он сумел выйти под залог. В июне 2023 года его снова арестовали, лишь в феврале 2024 года он выиграл апелляцию и вышел на свободу. В том же году, по данным украинских СМИ, Павелко выехал за границу, предъявив справку об инвалидности.

"Страна" связывала преследование Павелко с тем, что Владимир Зеленский давит на него, чтобы заставить уступить место президента ассоциации украинскому футболисту Андрею Шевченко, который в итоге возглавил УАФ в январе 2024 года.