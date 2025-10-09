История противостояния сборных России и Ирана по футболу

10 октября 2025 года на "Волгоград-Арене" состоится товарищеский матч сборных России и Ирана по футболу.

Федерация футбола Ирана

Федерация футбола Исламской Республики Иран (ФФИРИ) ведет свою историю от основанной в 1920 году Персидской ассоциации развития и продвижения футбола. В 1930-е годы она была упразднена, а ее функции распределены между другими ведомствами. После Второй мировой войны была основана Иранская футбольная федерация. В 1948 году она стала членом Международной федерации футбола (ФИФА), а в 1954 году вступила в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). После Исламской революции, произошедшей в стране в 1979 году, организация носит название Федерация футбола Исламской Республики Иран. Ее президентом с августа 2022 года является Мехди Тадж (ранее занимал эту должность в 2016-2019 годы). Штаб-квартира ФФИРИ находится в Тегеране.

Сборная Ирана

Первые неофициальные международные матчи, в том числе со спортсменами из СССР и Великобритании, сборная Персии по футболу провела в 1926 года. В частности, четыре встречи прошли в Баку (Азербайджанская ССР в составе Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики, ныне Азербайджанская Республика) с местными клубами.

Первый товарищеский матч в своей истории сборная Ирана по футболу провела 25 августа 1941 года против сборной Афганистана. Встреча состоялась в Кабуле на стадионе "Гази" и завершилась нулевой ничьей. Первой победы иранские футболисты добились 26 октября 1950 года Со счетом 4:0 в Тегеране они обыграли афганцев, матч также носил товарищеский статус.

Самую крупную победу сборная Ирана одержала 24 ноября 2000 года. Со счетом 19:0 в матче группы Азиатской континентальной зоны в ходе отборочного турнира на чемпионат мира-2002 была обыграна сборная Гуама. Встреча проходила в Тебризе (Иран).

Самое крупное поражение команда потерпела от сборной Турции, уступив 28 мая 1950 года в товарищеском матче в Стамбуле со счетом 1:6. Впоследствии иранцы еще раз проиграли с разницей в пять мячей. 26 мая 1958 года в матче в рамках группы D футбольного турнира III летних Азиатских игр они уступили футболистам из Республики Корея со счетом 0:5. Игра состоялась в Токио (Япония).

Сборная Ирана является трехкратным обладателем Кубка Азии (1968, 1972, 1976).

Наибольшее количество матчей за сборную Ирана провел полузащитник Джавад Некунам (выступал за национальную команду в 2000-2015 годы - 149 игр). Лучшим бомбардиром является форвард Али Даеи (выступал за сборную в 1993-2006 годах - 108 забитых мячей). В рейтинге ФИФА иранцы занимают 21-е место, высшая рейтинговая позиция в истории команды - 15-е место в июле - августе 2005 года Главный тренер с марта 2023 года - Амир Галенои (ранее руководил иранской национальной командой в 2006-2007 годах).

История встреч сборных СССР/России и Ирана

Сборные СССР и Ирана встречались между собой три раза. Первый матч прошел 25 июля 1976 года в Шербруке (провинция Квебек, Канада) в рамках четвертьфинала футбольного турнира XXI летней Олимпиады. Игры принимал Монреаль, однако футбольные поединки проводились в других городах. Итогом встречи стала победа советских футболистов со счетом 2:1. Второй матч состоялся 6 сентября 1978 года в Тегеране. Игра, носившая товарищеский статус, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной СССР. Третий матч прошел 28 января 1985 года в Кочине (штат Керала, Индия) в рамках турнира "Золотой кубок" памяти Джавахарлала Неру, организованного Всеиндийской футбольной федерацией. Советская команда одержала победу со счетом 2:0.

Сборные России и Ирана встречались три раза. Все игры носили товарищеский статус. Один раз победили иранцы, еще два матча завершился с ничейным итогом. Разница забитых и пропущенных мячей 3:2 в пользу Ирана.

Первый матч состоялся 9 февраля 2011 года на стадионе "Шейх Зайед" (Абу-Даби, ОАЭ). Он завершился победой иранцев со счетом 1:0, мяч забил полузащитник Мохаммад-Реза Халатбари. Вторая встреча прошла 10 октября 2017 года на стадионе "Казань-Арена" (ныне "Ак Барс Арена"). Ее итогом стала ничья 1:1. В составе хозяев мяч забил нападающий Дмитрий Полоз, у гостей отличился форвард Сердар Азмун. Третий матч состоялся 23 марта 2023 года на стадионе "Азади" (Тегеран). Он завершился со счетом 1:1. Мячи забили российский полузащитник Антон Миранчук и иранский форвард Мехди Тареми.