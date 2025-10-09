Российский футболист назвал преимущества жизни в Германии

Российский полузащитник Муслим Кагерманов, выступающий за третью команду «Санкт-Паули» в шестой лиге Германии, назвал преимущества жизни в стране. Его слова приводит Sport24.

25-летний футболист заявил, что москвичи кажутся более хмурыми и замкнутыми, чем немцы.

«В Москве часто проходят мимо, отвечают будто роботы. Такое отношение я встречал только там», — отметил Кагерманов.

Живя более года в Германии, он замечает противоположное: прохожие готовы остановиться и помочь с направлением, а среда обитания выглядит ухоженной и привлекательной.

Кагерманов выступает за третью команду «Санкт-Паули» в шестой немецкой лиге с января 2025 года. Ранее он играл за турецкий клуб «Бисмил Беледийе» и участвовал в любительской лиге «Даймохк».

